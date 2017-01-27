ДНР: Украина лишила себя голоса в решении судьбы Донбасса

Донецк, 27 января. Исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова считает, что политика киевских властей привела к исключению Украины из дискуссии о судьбе Донбасса на международной арене. Главу МИД ДНР цитирует Донецкое агентство новостей.

Никонорова отмечает, что на протяжении двух лет украинские власти так и не сформировали собственную позицию по решению конфликта на Востоке Украины.

Киевские власти все время ожидали, что за них эту позицию сформулирует кто-то другой, — отметила глава МИД ДНР.

По мнению главного дипломата республики, Украина сама лишила себя возможности участвовать в решении своей судьбы на международной арене. Никонорова не считает необходимым участие Украины в переговорах России и США по конфликту в Донбассе.

Ранее омбудсмен ДНР назвала количество жертв конфликта в Донбассе с начала 2017 года.