Навсегда ленинградцы: как Петербург отпраздновал 73 года снятия блокады

Санкт-Петербург, 27 января. В Санкт-Петербурге красочным салютом завершился один из главных праздников, который не отмечают ни в одном другом городе России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается в городе-герое с самого утра официальными церемониями, возложениями цветов, молодежными флешмобами, чтениями стихов и другими мероприятиями. Самые яркие моменты этого дня запечатлены в фоторепортаже корреспондентов Федерального агентства новостей.

Традиционная акция, выросшая из молодежного порыва и прекрасного жеста «Свеча памяти», превратилась в ежегодное действо с участием жителей города всех возрастов. На площадь перед Аничковым дворцом пришли сотни петербуржцев, каждый со свечой в руке. Когда во дворце погас свет, каждый зажег свой огонек в память о том неугасимом огне жизни, который помог нашим дедам пережить мучительные 872 блокадных дня. Сотни крошечных огоньков соединились сегодня с вечными огнями, горящими по всей стране в память об отдавших свои жизни за сохранение нашей русской земли, нашего прекрасного Ленинграда-Петербурга. Под стук метронома — биение сердца блокадного города — прошла минута молчания у Аничкова дворца.

После этого акция «Свеча памяти» продолжилась у знаменитой «блокадной полыньи» на реке Фонтанке, куда приходили за водой измученные голодом и холодами ленинградцы. Некоторые застывали навсегда прямо там, у ледяной проруби. К памятному знаку на набережной люди принесли свечи и цветы, алые гвоздики упали на лед Фонтанки, к тому самому месту. Блокадные полыньи были одновременно источником воды, местом встреч и обмена новостями, поводом выйти из дома и не замереть без движения.

В это же время в стенах Исаакиевского собора прошел бесплатный концерт в исполнении концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. Записанные в народной памяти слова военных песен повторяли все сотни людей, заполнившие собор. Пронзительные «Журавли», любимая «Катюша», и конечно, «Эх, Ладога, родная Ладога» — самая ленинградская песня, под которую встали все ветераны. Весь огромный концертный зал, в который превратился на этот час Исаакиевский собор, затихал, когда под куполом звучал голос заслуженного артиста России Виталия Гордиенко и напоминал бессмертные строки Анны Ахматовой, блокадной музы Ольги Берггольц.

Величественные стены Исаакиевского собора в блокадные годы приютили не только людей, но и музейные экспонаты, сокровища русской культуры, которые удалось спасти от бомбежек и уничтожения.

Под его надежными сводами укрылись сотни ящиков с уникальными предметами из фондов пригородных дворцов-музеев Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины и Ораниенбаума, многие вещи из Музея истории Ленинграда и Летнего дворца Петра I — все то, что не удалось отправить в тыл. Золотой купол собора был прекрасным ориентиром для фашистских летчиков, поэтому его закрасили серой краской, окна заложили щитами и мешками с песком. Множество снарядов за годы войны проверяли на прочность титаническое творение Монферрана, но сегодня об этом напоминает только памятная доска.

В честь дня освобождения Ленинграда от блокады на Стрелке Васильевского острова зажгли огни Ростральных колонн, которые сейчас победно горят сквозь спустившийся на город туман. С праздником, город-герой!