Трамп рассказал Мэй о своей позиции по отмене антироссийских санкций

Вашингтон, 27 января. Президент США Донадьд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что пока не ставит вопрос об отмене антироссийских санкций.

«Пока рано говорить об этом», — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что вопрос об отмене санкций может быть поднят во время переговоров между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что санкции можно снять при условии, если Россия согласится сотрудничать с США в борьбе с исламским терроризмом.

Отметим, что впервые о готовности ослабить или вовсе прекратить санкционное давление на Россию Трамп заявил во время предвыборной кампании, за что подвергся беспощадной критике со стороны действовавших тогда властей, которые не хотели перезагрузки отношений с Москвой.