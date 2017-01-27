ВВС САР успешно сбросили боеприпасы в осажденный ИГ Дейр-эз-Зор

Дамаск, 27 января. ВВС Сирии успешно сбросили боеприпасы гарнизону военного аэродрома Дейр-эз-Зор. Этот город находится в осаде запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об успешной операции сообщает канал Аль-Маядин.

Уточняется, что гарнизону удалось доставить весь груз, который успешно приземлился на авиабазе благодаря парашютной системе.

Следует отметить, что доставить продовольствие и боеприпасы по суше не представляется возможным. Все дороги контролируются террористами.

Ранее сообщалось о крупных потерях ИГИЛ под Пальмирой.