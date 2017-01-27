Трамп введет «экстремальные методы отбора» беженцев в США

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп намерен подписать закон, ограничивающий иммиграцию в США.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в президентской администрации, прием беженцев будет ограничен. Кроме того, Трамп распорядится об «экстремальных методах отбора» для претендующих на убежище в стране. Подробности готовящегося документа не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о безопасности границ, предполагающий выделении средств на строительство стены на границы с Мексикой, а также указ об иммиграционной политике.