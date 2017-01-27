Учительницу, стрелявшую по Трампу в телевизор, отстранили от работы

Вашингтон, 27 января. Учительница одной из средних школ штата Техас Пэйал Моди временно отстранена от исполнения обязанностей из-за видеозаписи, на которой она стреляет в телевизионное изображение Дональда Трампа во время его инаугурации. Об инциденте сообщает канал Fox News.

На канале видео сочли «шокирующим» и «возмутительным». На записи видно, как педагог стреляет водяным пистолетом, выкрикивая пожелания смерти Трампу.

Уточняется, что Пэйал Моди преподает изобразительно искусство.

Ранее британский премьер Тереза Мэй предложила Дональду Трампу совместными усилиями управлять миром.