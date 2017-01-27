Учительницу, стрелявшую по Трампу в телевизор, отстранили от работы
Вашингтон, 27 января. Учительница одной из средних школ штата Техас Пэйал Моди временно отстранена от исполнения обязанностей из-за видеозаписи, на которой она стреляет в телевизионное изображение Дональда Трампа во время его инаугурации. Об инциденте сообщает канал Fox News.
На канале видео сочли «шокирующим» и «возмутительным». На записи видно, как педагог стреляет водяным пистолетом, выкрикивая пожелания смерти Трампу.
Уточняется, что Пэйал Моди преподает изобразительно искусство.
Ранее британский премьер Тереза Мэй предложила Дональду Трампу совместными усилиями управлять миром.
Комментарии
Новости партнеров