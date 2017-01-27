Трамп в течение часа обсуждал с президентом Мексики строительство стены

Вашингтон, 27 января. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу обсудил с президентом США Дональдом Трампом строительство стены на границе между двумя государствами. Телефонный разговор между политиками длился около часа.

Данную информацию подтвердили представители обеих президентских администраций, сообщает Associated Press.

Отметим, что Ньето должен был приехать в Вашингтон на встречу с Трампом на следующей неделе, однако накануне мексиканский лидер отменил свой визит. Причиной этому стал спор вокруг строительства стены, которая должна предотвратить проникновение в США нелегальных мигрантов и наркотиков. Трамп требует, чтобы правительство Мексики участвовало в финансировании проекта, однако Ньето отказывается принимать эти условия.