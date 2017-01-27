Маккейн рассказал, как помешает Трампу отменить санкции против России

Вашингтон, 27 января. Американский сенатор Джон Маккейн пообещал пытаться помешать президенту США Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если он предпримет соответствующие шаги.

По мнению Маккейна, курс на отмену санкций против РФ является «недальновидным».

«Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России», — заявил Маккейн.

Напомним, советник американского лидера Келлианн Конуэй в пятницу сообщила, что Трамп и президент РФ Владимир Путин могут обсудить вопрос отмены санкций.