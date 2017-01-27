Ближайшего соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве
Киев, 27 января. Народный депутат Украины от фракции БПП Игорь Кононенко, близкий украинскому президенту Петру Порошенко, отравлен ртутью. Об этом сообщила редактор LB.ua Соня Кошкина.
Она отметила, что серьезное отравление было обнаружено у народного избранника накануне новогодних праздников. Врачи констатировали 50-кратное превышение допустимого содержания ртути в организме Кононенко.
В материале высказывается мнение, что отравление не было одномоментным. Опасное вещество накапливалось в организме постепенно. Вероятнее всего, речь идет о покушении на убийство, — утверждает Кошкина.
Ранее в СБУ сообщили о покушении на народного депутата Украины Антона Геращенко.
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