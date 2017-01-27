Смерть первого главы ЛНР: Болотов хотел объединить все регионы исторической Новороссии

Федеральное агентство новостей публикует материал в память о первом главе Луганской народной республики Валерие Болотове, которого луганчане и товарищи считают настоящим человеком и гражданином.

В СМИ одна за другой начали появляться новости о смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова. Первым ФАН кончину бывшего лидера ЛНР подтвердил глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик. Он рассказал, что о трагедии ему сообщила жена Болотова.

«Возможно, сердечный приступ, — подтвердил ФАН Кнырик. — Этот человек взял на себя ответственность в самое критичное время существования республики, он ее отец-основатель. Болотов всегда был верен своим взглядам и идеям. Несмотря на разную политическую обстановку, он не отступал от своих идеологических позиций. Он настоящий и верный боец». Глава информационного центра «Юго-восточный фронт» добавил, что смерть Валерия Болотова — это серьезная утрата для Донбасса.

Параллельно другой корреспондент редакции ФАН общался с давним другом покойного — спикером парламента Новороссии Олегом Царевым, который рассказал, как они познакомились в здании СБУ, когда Царев выдвигался в президенты Украины на досрочных выборах, о том, как они работали плечом к плечу в Луганске и дружили семьями.

«Я отправил его семью в Крым. Жена и Дети Валеры жили с моей семьей. У нас дружили дети, дружили жены. Это не просто товарищ. Для всех нас это очень тяжелая потеря», — рассказал ФАН Олег Царев.

Еще один боевой товарищ Валерия Болотова, председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о неосуществленных планах первого главы ЛНР.

«Мы были знакомы с весны 2014 года. Тесно начали общаться с мая по август 2014 года. Это было связано с тем, что он возглавлял Луганскую народную республику, а мы помогали всем чем могли. В штурме луганского отделения СБУ значительную роль сыграли запорожские ребята. У Валеры был хороший боевой опыт еще начиная с 90-х годов. Он был жестким и четким руководителем, люди его любили, — вспоминает Владимир Рогов. — Летом прошлого года он активно занимался гуманитарной деятельностью. Кроме того, у него были идеи межрегионального объединения Луганской и Донецкой народных республик и регионов — до самой Одессы. Мне поступали предложения о сотрудничестве, чтобы координировать регионы исторической Новороссии, которые на сегодняшний день еще находятся под оккупацией. Он был очень жизнерадостным человеком. Понятно, что есть критический период, когда после всех стрессов со здоровьем происходят плохие вещи. Печально, что мертвых становится больше, чем живых. Ищу сейчас наши совместные фото, где мы моложе и энергичнее, но пока тщетно».

Новость о смерти первого главы ЛНР повергла пользователей соцсетей в смятение. Пишут разное: желчь украинских «патриотов» перемежается со словами соболезнования скорбящих по своему первому лидеру жителей Донбасса.

«Умер первый руководитель Луганской народной республики Валерий Болотов, честный и пассионарный человек, сумевший стать лидером для честного и пассионарного народа окраины большой страны. Скорблю», — пишет Владимир М.

Ирина Селезнева «Царствие Небесное и Вечная Память воину. Аминь», — пишет Ирина С.

«Человек и гражданин!» — пишет Аидын М.

«Не могу поверить в это. Может, очередной фейк?» — задаются вопросом люди.

Наталья М.: «Настоящий человек! Царствие Небесное!»

«Очень жаль! Ушел лучший», — пишет Вита Л.

Еще один из пользователей Facebook на странице у Валерия Болотова опубликовал стихотворение Константина Симонова.

«Неправда, друг не умирает,

Лишь рядом быть перестаёт.

Он кров с тобой не разделяет,

Из фляги из твоей не пьёт…»

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в городе Таганроге. Закончил школу № 18 города Стаханов Луганской области и в 1988 году был призван в Советскую армию. После службы Болотов получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.

В мае 2014 года на первой сессии Республиканского Собрания (Верховного Совета) Луганской народной республики его избрали главой ЛНР. 14 августа 2014 года он объявил о временном уходе в отставку в связи с последствиями ранения. Болотов переехал в Москву, где занялся организацией гуманитарной помощи ЛНР. 27 января 2017 года Валерий Болотов на 47-м году жизни скончался в своей квартире в Москве.