Мэй на первой встрече с Трампом предложила ему вместе управлять миром

Вашингтон, 27 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу посетила Вашингтон и встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, она стала первой из мировых лидеров, кто провел официальные переговоры с новым хозяином Белого дома.

«Мы поведем мир вместе», — заявила она.

Трамп показал главе британского правительства гипсовый бюст ее знаменитого предшественника Уинстона Черчилля, который он вернул обратно в Овальный кабинет сразу же после вступления в должность.

В ответ Мэй поблагодарила Трампа, и политики пожали друг другу руки. Премьер-министр Великобритании выразила надежду на то, что ее визит в США даст начало новой эре британско-американских отношений, сообщает The Telegraph.