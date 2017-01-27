Рыночная стоимость Microsoft превысила рекордные 500 млрд долларов

Москва, 27 января. Капитализация компании Microsoft впервые за 17 лет превысила 500 млрд долларов на фоне опубликованной отчетности.

Как сообщает Reuters, стоимость одной акции компании выросла на 1,71% — до $65,4, а по данным на 18.13 мск, капитализация составила 512,91 млрд долларов. Последний раз рыночная стоимость корпорации поднималась выше 500 млрд долларов в марте 2000 года, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что компания Microsoft намерена в скором времени прекратить поддержку своей операционной системы Windows 7.