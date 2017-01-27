Школьники Алеппо спели на русском «Пусть всегда будет солнце»

Алеппо, 27 января. Ученики одной из школ сирийского города Алеппо спели песню «Пусть всегда будет солнце» на русском языке.

После освобождения города от боевиков дети Алеппо смогли снова ходить на уроки. Теперь в их образовательную программу входят занятия по русской культуре, на которых школьники разучивают песни на русском языке.

Напомним, в школах Алеппо дети начинают изучать русский язык. В ближайшем будущем во многих учебных заведениях начнут изучать азбуку, а потом приступят к чистописанию и грамматике.