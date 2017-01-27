Советница Трампа рассказала о его намерении обсудить с Путиным отмену санкций

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в субботу могут обсудить вопрос отмены санкций. Об этом в пятницу заявила советник американского лидера Келлианн Конуэй.

«Трамп сказал, что хотел бы снять санкции, если Москва будет сотрудничать в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ группировка — прим. ФАН) и ядерном разоружении. Ему возражают влиятельные фигуры в Вашингтоне и иностранные лидеры», — отметила она.

Еще одной важной темой переговоров может стать совместная борьба с исламским терроризмом и сотрудничество в других сферах, сообщает Reuters.

Напомним, что Дональд Трамп заявлял о готовности отмены антироссийских санкций еще во время избирательной кампании. Политик также критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот отказывался сотрудничать с Россией в вопросе борьбы с террористическими группировками в Сирии.