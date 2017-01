Битва света и тьмы: как восприняли рядовые американцы инаугурацию Трампа

«Это была настоящая речь Трампа, — признается Бет Лессер, сторонница Дональда Трампа из Гринвилла, штат Южная Каролина, выслушав президентскую инаугурационную речь. — Он совсем не изменился. И я не хочу, чтобы он менялся». Материал под названием For many, Trump’s inauguration means return of optimism портала ChicoEr представляет Федеральное агентство новостей.

Лессер была одной из тысяч людей, которые проделали долгий путь, чтобы приехать на инаугурацию, и кому понравилось то, что они услышали. Они приехали не ради высокопарных речей и не затем, чтобы Трамп говорил подобно Марку Рубио или Бараку Обаме. Они приехали, чтобы услышать Трампа настоящим — таким, какой он есть. Это они и получили. День инаугурации превратился в день надежды.

«Это дает некоторую надежду на то, что у Соединенных Штатов будет новое направление, что у нас начнется реальный экономический подъем», — говорит Рик Фишер из штата Вирджиния.

«Я думаю, что он действительно поможет нашей стране восстановить свое место в мире, особенно в плане лидера», — считает Патрик О'Нил из Атланты.

«Для меня это значит будущее Америки», — добавляет Эмили Овека, которая была добровольцем кампании Трампа в Филадельфии.

Пообщаться с людьми в парке Молл было словно вхождением во вселенную, параллельную вселенной политических журналистов и экспертов. В мире политических обозревателей речь Трампа была связана с пессимизмом и тревожными предчувствиями. Для них это речь, которая обязательно усилит раскол общества. Популярными прилагательными были «темный», «дерзкий» и «короткий».

Но там, где журналисты и эксперты видели тьму, люди, которые пришли на инаугурацию, увидели надежду. Например, им очень понравилось, когда Трамп говорил о рабочих местах. Действительно, самые бурные аплодисменты раздались, когда Трамп заявил: «Мы вернем наших людей из жизни на соцобеспечении к рабочей жизни — восстанавливая нашу страну американскими руками и американским трудом».

Выступление Трампа было также примечательно тем, что значительное количество времени он уделил критике политического истеблишмента, выстроившегося позади него на западном фасаде Капитолия. Люди, стоявшие перед ним, не возражали.

«Слишком долго небольшая группа в столице нашей страны получала выгоду от правительства, а люди несли расходы, — сказал Трамп. — Вашингтон процветал — но люди не разделяли его благосостояния. Политики богатели — но рабочие места исчезали, а заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, но не граждан нашей страны».

Люди, которые приходят на инаугурацию, являются крупнейшими сторонниками нового президента. Во многих местах во время церемонии сцена была далеко-далеко — не было никаких важных персон, никаких людей, которые в пятницу вечером бронировали бы столики в самых дорогих ресторанах Вашингтона. Некоторые проехали долгий путь, но многие были из соседних штатов восточного побережья. И многие говорили, что они верили в Дональда Трампа практически с первого дня.

«Это значит, что у нас есть шанс, — говорит Лиз Роулингс из Аннаполиса, штат Мэриленд. — У нас есть шанс двигать нашу страну вперед».