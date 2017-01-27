Путин рассказал об особом значении кинопремии «Золотой орел» в этом году

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» и пожелал им новых достижений и удачи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю лауреатов с заслуженным успехом, желаю новых достижений и удачи, а вашим гостям – отличного настроения и ярких, незабываемых впечатлений», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что нынешняя подводит итоги 2016 года, который был объявлен Годом российского кино, именно поэтому, по его словам, стать ее лауреатом почетно и ответственно.

Президент также отметил, что все лауреатов объединяет талант и увлеченность любимым делом, именно поэтому он не сомневается, что их качественные работы «достойно продолжат легендарные традиции отечественного кинематографа».