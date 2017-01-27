Власти Барселоны выгоняют туристов из центра города

Барселона, 27 января. Власти Барселоны ограничили поток туристов в центре города. Новый план туристической политики был принят городским советом.

Документ делит Барселону на четыре зоны. В центральной части планируется сократить число отелей. Во второй зоне оно останется прежним, а еще в двух зонах, которое будут созданы, количество гостиниц планируется увеличить. Новые места для размещения туристов будут создаваться на окраинах Барселоны, а в центре города строить отели запретят.

При этом представители туристической индустрии и простые горожане раскритиковали данное решение, которое, по их мнению, навредит экономике и отпугнет инвесторов, а также создаст правовую неопределенность и сократит число рабочих мест, сообщает «Газета.ру».