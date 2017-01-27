Названа дата лунного затмения, которое можно увидеть в Москве

Москва, 27 января. Жители Москвы в следующем месяце смогут стать свидетелями необычного космического явления — полутеневого лунного затмения. Как рассказали в Московском планетарии, затмение можно будет наблюдать в ночь с 10 на 11 февраля.

«Затмение можно будет наблюдать при помощи телескопа или фотоаппарата. При ясном небе оно будет заметно в 03:44 в ночь с 10 на 11 февраля», — пояснили агентству «Москва» сотрудники планетария.

Ранее сообщалось, что россияне в этом году могут увидеть четыре затмения — два солнечных и два лунных. Затмения придутся на февральское и августовское новолуние и полнолуние.