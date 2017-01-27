СМИ сообщили о ранении подростка на юго-западе Москвы

Москва, 27 января. Информацию о нападении на 15-летнего подростка на юго-западе Москвы проверяют сотрудники полиции. По словам источника в правоохранительных органах, молодой человек получил огнестрельное ранение.

ЧП произошло на Херсонской улице. Сейчас на месте происшествия работают оперативники и врачи скорой помощи, уточнил собеседник телеканала Life.

Информация о состоянии пострадавшего, а также все детали происшествия уточняются.