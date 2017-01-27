Суд продлил арест экс-директору Роскосмоса, подозреваемому в мошенничестве

Москва, 27 января. Бывший исполнительный директор Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов, который подозревается в мошенничестве, останется под стражей до 30 апреля.

Такое решение принял в пятницу Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия о продлении ареста топ-менеджеру, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Евдокимов совершил мошенничество на 200 млн рублей с имуществом РСК МиГ. Впрочем, сам подсудимый свою вину отрицает. Отметим, что ранее руководство Роскосмоса обратилось к суду с просьбой освободить Евдокимого из-под стражи, поскольку считает, что человек с его опытом и квалификацией будет гораздо полезнее, оставаясь на свободе.