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Происшествия
Спасенная из Москвы-реки девушка уехала с места ДТП на попутке

Спасенная из Москвы-реки девушка уехала с места ДТП на попутке

19:47  27 Января 2017
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Спасенная из Москвы-реки девушка уехала с места ДТП на попутке

Москва, 27 января. Девушка, едва не утонувшая в своей иномарке в ледяной Москве-реке, после спасения уехала с места происшествия на попутке.

Как стало известно ФАН, первичный осмотр женщины произвели прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи. «После осмотра медиками ее отпустили домой», — рассказал источник в МЧС столицы. По его словам, Ростовскую набережную она покинула на попутной машине, которую поймала рядом с местом ДТП. 

Напомним, крупная дорожная авария произошла в столице накануне вечером. В результате столкновения двух машин иномарка Subaru Forester пробила ограждение и рухнула в Москву-реку. Девушку спас инспектор ДПС и мужчина, ставший свидетелем произошедшего.

Ярослава Замысловатова
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