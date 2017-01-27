Царев о причинах смерти первого главы ЛНР: Это не покушение

В Москве скончался первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, друг семьи, спикер парламента Новороссии Олег Царев рассказал о возможных причинах смерти Болотова и о давней дружбе.

Сообщения о смерти Валерия Болотова стали шоком для всех, кто знал первого главу ЛНР.

«Да, это правда, — сообщил ФАН Олег Царев. — Сейчас мои друзья поехали к его семье, чтобы помочь. Это не покушение, а состояние здоровья подвело. Скорее всего, это сердце, но пока еще точно неизвестно».

По словам Царева, они познакомились в 2014 году и с тех всегда поддерживали друг друга.

«Мы познакомились с Валерой в здании СБУ, когда я приехал в качестве кандидата в президенты (досрочные выборы президент Украины в 2014 году — прим. ФАН) и с того момента все то время, что он находился в Луганске, мы проработали плечом к плечу, — говорит собеседник. — Его семью я отправил в Крым, где они жили с моей семьей. У нас дружили дети, дружили жены. Это не просто товарищ. Для всех нас это очень тяжелая потеря. У него осталась супруга, великолепная женщина, и двое детей».

Валерия Болотова избрали врио народного губернатора Луганской области в апреле 2014 года во время народного схода луганчан. 18 мая 2014 года на первой сессии Республиканского Собрания (Верховного Совета) ЛНР Валерий Болотов был избран главой Луганской народной республики. Через четыре месяца работы Болотов ушел в отставку после того, как его ранили, и уехал в Москву, где занялся организацией гуманитарной помощи для жителей ЛНР. После отставки Болотова на посту главы ЛНР его сменил нынешний руководитель республики Игорь Плотницкий.