Собянин поблагодарил москвичей, спасших девушку из тонущей машины

Москва, 27 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей, которые спасли женщину из тонущей в реке машины.

«Горжусь поступком полицейского Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо», — пишет градоначальник в Twitter.

Ранее сообщалось, что автомобиль Subaru Forester пробил ограждение и упал в реку, вылетев с Ростовской набережной. Сотрудник ДПС Алексей Коняев, который стал свидетелем происшествия, бросился в воду и вытащил девушку. В этом ему помогли случайные автомобилисты, которые также поспешили на помощь. Впоследствии Коняев был представлен к награде.