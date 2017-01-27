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Политика
РФ не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

РФ не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

20:09  27 Января 2017
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РФ не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки

Москва, 27 января. Российская сторона не зафиксировала случаев нарушения перемирия в Сирии. При этом представители Турции сообщили о шести фактах нарушений, говорится в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон.

«Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений Единого Соглашения в провинциях Алеппо (два инцидента) и Дамаск (четыре). Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки нарушений не зафиксировано», — сообщается в бюллетене.

За сутки к перемирию присоединились семь населенных пунктов в провинциях Хомс, Хама и Латакия. Общее число населенных пунктов, придерживающих прекращение огня, возросло до 1155.

Ранее российская сторона передала подготовленный Москвой проект конституции Сирии спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, сообщает «Газета.ру».

Катерина Михайлиди
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