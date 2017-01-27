Семерых террористов-подельников ИГ поймали в Марокко

Рабат, 27 января. Семерых предполагаемых террористов, связанных с ИГ задержали в Марокко. Сообщение об этом распространило МВД страны.

По данным министерства, все задержанные имели связи с главарями «Исламского государства» Сирии, Ираке и Ливии. Кроме того, они организовали тайное убежище в Эль-Джадиде, уточняет Reuters.

Рейды силовиков были проведены в Эль-Джадиде, Сале и нескольких других марокканских городах. Из схрона преступников правоохранители изъяли два пояса смертников, пистолеты, штурмовую винтовку, множество боеприпасов, а также материалы для изготовления бомб.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.