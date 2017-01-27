Режим ЧС объявлен в Пензе после аварии на ТЭЦ

Пенза, 27 января. Власти Пензенской области объявили режим ЧС в связи с коммунальной аварией, которая произошла на теплоэлектростанции в Пензе. Об этом в пятницу заявил губернатор региона Иван Белозерцев.

«Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации», — отметил он.

Ранее сообщалось об обрушении кровли в газотурбинном цехе ТЭЦ-1 и о множественных порывах на теплотрассах, в результате чего без тепла остались 400 домов.