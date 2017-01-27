Подростки в США планировали массовое убийство в школе





Вашингтон, 27 января. Двоих подростков, планировавших атаковать школу в американском штате Флорида, арестовали полицейские. Один из задержанных на допросе упомянул массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году.

Одному из мальчиков 13 лет, второму — 14. Стрельбу приятели собирались устроить в пятницу, 27 января. К счастью, о планах школьниках полиция узнала накануне, сообщает Associated Press.

При этом полицейские не нашли оружия ни в школе, ни в домах задержанных. В настоящее время им инкриминируют сговорс целью совершения тяжкого убийства.