Кнырик: Смерть экс-главы ЛНР станет ударом для протестного движения Донбасса

Первый глава ЛНР Валерий Болотов умер в своей квартире в Москве, предположительно от сердечного приступа. Смерть наступила практически мгновенно. Смерть Болотова станет серьезной утратой протестного движения республик Донбасса, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.

«Болотов умер в своей квартире в Москве, мне сообщила его жена. Буквально моментальная смерть. Причины пока не знаю, возможно, сердечный приступ. Но это человек, который взял на себя ответственность в самое критичное время существования республики, он ее отец-основатель. Мы знакомы с ним лично, встречались дважды. Болотов всегда был верен своим взглядам и идеям. Несмотря на разную политическую обстановку, он не отступал от своих идеологических позиций. Это настоящий верный боец и это серьезная утрата протестного движения молодых республик Донбасса», — сказал он.

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Валерий Болотов родился в февраля 1970 года в Таганроге. В апреле 2014 года, когда начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он стал луганским народным губернатором: его выбрали сторонники федерализации Украины. Уже позже, в момент создания Луганской народной республики, он был избран главой ЛНР.

Со своего поста он ушел летом, объяснив свой шаг последствиями покушения. Уничтожить Болотова злоумышленникам не удалось, но эта попытка сильно подорвала здоровье и он уже не мог трудиться со всей отдачей на посту главы республики. Его место занял бывший министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий, который и сейчас находится на посту. Но это уже совсем другая история.