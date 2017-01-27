Депутат из Сирии рассказал, как Саудовская Аравия покупает сторонников Асада

Дамаск, 27 января. Власти Саудовской Аравии тратят огромные деньги, пытаясь купить преданность сторонников президента республики Башара Асада. Об этом в пятницу заявил депутат сирийского парламента Мухаммед Хейр Джасим ан-Надир, которому также предлагали деньги за переход в ряды сирийской оппозиции.

По его словам, многие шейхи сирийских племен поддались искушению и отправились в Саудовскую Аравию за деньгами.

«Нас искушали домами и деньгами. Давали пустой чек, в который можно вписать любую сумму, если мы объявим о нашем развороте. Но, как говорится, кто внутри добр, тот делает добро для своей страны, для своего народа», — цитирует ан-Надира РИА Новости.