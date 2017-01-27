Попавшие в больницу жители Брянска массово отравились шаурмой

Брянск, 27 января. Семь жителей Брянска, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией, отравились шаурмой в одном из торговых павильонов города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По версии следствия, все отравления произошли в период с 16 по 19 января. В ходе экспертизы выяснилось, что продавцы не соблюдали санитарные нормы, что и стало причиной массового отравления.

По подозрению в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, были задержаны мужчины 24 и 29 лет. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ. У подозреваемых нет постоянной регистрации в Брянской области, поэтому суд рассмотри ходатайство следствия о их аресте, сообщает телеканал 360.

Напомним, все отравившиеся купили шаурму в павильоне «Вкус Востока». Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию.