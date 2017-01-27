Петербург читает стихи блокадной музы Ольги Берггольц и ставит хештег «900 дней»

Санкт-Петербург продолжает праздновать 73-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Есть имя, которое в этот день вспоминают с особым почетом — Ольга Берггольц, блокадная муза, чьи яростные, пронзительные и правдивые стихи. Самые точно подобранные строки об осаде города-героя всю пятницу, 27 января, читают со сцены у Дома радио. Первыми чтецами стали артисты Николай Буров и Иван Краско, за выступлениями которых наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

В Дом радио на Малой Садовой Ольга Берггольц пришла в первые дни войны и спросила, где и чем могла бы быть полезна. Ее приняла литературно-драматическая редакция ленинградского радио, и очень скоро ее голос вошел в каждый замерзающий темный дом блокадного города и стал другом ленинградцев, иногда единственным, когда один за другим таяли от голода последние жильцы. «Личный враг Гитлера» — таким титулом наградили немцы поэтессу, прознав, чей именно голос поддерживает строптивых ленинградцев, не желающих сдаваться и умирать в осажденном городе. На гранитном камне Пискаревского мемориального кладбища, где лежат 470 тысяч ленинградцев и защитников города, высечены ее строки — тяжело было бы найти более родные и точно попадающие в сердце стихи о блокаде.

В Доме радио Берггольц работала почти ежедневно: ее радиопередачи позднее вошли в книгу «Говорит Ленинград». 73 года спустя по тому же адресу петербуржцы читают ее бессмертные стихи, которые до сих пор отзываются холодком по коже у каждого, знакомого с историей блокадного города.

На сцену перед Домом радио после Ивана Краско и Николая Бурова, знавших Берггольц лично, поднимаются простые горожане. Цитируют «Ленинградскую поэму», «Февральский дневник», отрывки из поэмы-реквиема «Памяти защитников», все самое любимое, пронзительное и незабвенное. Рядом со сценой граффити с портретом блокадной музы, которое петербургские художники нарисовали сегодня утром. На нем можно написать свое «спасибо», а заодно сфотографироваться рядом с огромной надписью «900 дней». В интернете сегодня день хештега «#900дней», и одно из самых популярных фото по нему — уголок Берггольц у Дома радио.

Подойти к микрофону и прочитать стихи поэтессы можно весь день 27 января до 21.00. Стихи Ольги Берггольц также прозвучали сегодня во время бесплатного концерта в Исаакиевском соборе в исполнении заслуженного артиста России Виталия Гордиенко. Вечер памяти поэтессы пройдет и в музее-квартире Блока.