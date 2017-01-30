Минобороны РФ доставило в Алеппо гумпомощь из Казахстана

Алеппо, 30 января. Российское военное ведомство доставило в Сирию 500 тонн продовольствия и медикаментов из Казахстана.

Гуманитарный груз был доставлен российскими военными в порт Тартус и передан местным властям. Медикаменты и продовольствие предназначаются для наиболее пострадавших провинций, среди которых Алеппо, Дамаск и Латакия. Российский Центр примирения враждующих сторон отмечает, что в восточные части Алеппо, освобожденного от боевиков, вернулись более 12 тысяч мирных жителей, которым нужна поддержка. Российские саперы продолжают разминирование второго по величине города Сирии, за минувшую неделю им удалось обезвредить больше тысячи взрывных устройств.