Госдума приняла в первом чтении закон о введении штрафа за опасное вождение

Москва, 27 января. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за опасное вождение. Речь идет неоднократном нарушении ПДД, которое создает заторы и опасные ситуации на дорогах. Если законопроект будет принят окончательно, то нарушителям грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

«Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — говорится в пояснительной записке.