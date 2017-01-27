Первый глава ЛНР скончался в Москве

Москва, 27 января. Ушел из жизни первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. О смерти политика ФАН сообщил глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.

По его словам, Болотов скончался в своей квартире в Москве. Причины смерти пока неизвестны.

Напомним, Болотов был избран главой ЛНР 18 мая 2014 года. 14 августа он объявил о временной отставке из-за ранений. Последнее время он активно занимался вопросами организации поставок гуманитарной помощи ЛНР.

