Краматорск, 27 января. Расположенные в Донбассе предприятия передают собранные налоги в Киев, которые идут на повышение зарплат бойцам ВСУ.

Такое заявление сделал в пятницу губернатор Донецкой области Павел Жебривский. По его словам, это касается в равной степени как ДНР, так и ЛНР. В частности, Жебриевский упомянул активы украинского олигарха Рината Ахметова, расположенные на неподконтрольной Киеву территории.

Глава Донецкой области также отметил, что Киев не стремится закрыть расположенные в Донбассе предприятия, опасаясь, что местные рабочие перейдут в ряды ополчения, пишет «Свободная пресса».