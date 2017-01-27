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Политика
Налоги ДНР и ЛНР направили на повышение зарплат в ВСУ — Жебривский

Налоги ДНР и ЛНР направили на повышение зарплат в ВСУ — Жебривский

18:49  27 Января 2017
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Жебривский: ДНР финансирует ВСУ за счет собираемых в Донбассе налогов

Краматорск, 27 января. Расположенные в Донбассе предприятия передают собранные налоги в Киев, которые идут на повышение зарплат бойцам ВСУ.

Такое заявление сделал в пятницу губернатор Донецкой области Павел Жебривский. По его словам, это касается в равной степени как ДНР, так и ЛНР.  В частности, Жебриевский упомянул активы украинского олигарха Рината Ахметова, расположенные на неподконтрольной Киеву территории.

 Глава Донецкой области также отметил, что Киев не стремится закрыть расположенные в Донбассе предприятия, опасаясь, что местные рабочие перейдут в ряды ополчения, пишет «Свободная пресса».

#павел жебривский
Геннадий Плющев
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