Де Мистура получил подготовленный Москвой проект конституции Сирии

Женева, 27 января. Спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре передали проект новой конституции Сирии, подготовленный Москвой. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

«Проект конституции, который был подготовлен Москвой, мы передали сегодня в офис спецпосланника ООН по Сирии», — сказал Бородавкин.

Ранее Москва передала свой проект новой конституции Сирии представителям сирийских оппозиционных сил, которые приняли участие во встрече по Сирии в Астане.