Жириновский: Мы не просим Трампа об отмене санкций

Новость о том, что новый президент США Дональд Трамп готов выполнить свои предвыборные обещания относительно улучшения отношения с Россией, и что его команда уже подготовила проект указа об отмене антироссийских санкций, Федеральному агентству новостей прокомментировал лидер фракции ЛДПР в Государственной думе России Владимир Жириновский.

«Трампа отличает от всех его предшественников — президентов США за последние 30 лет — его прагматизм, — отметил Владимир Жириновский в комментарии корреспонденту ФАН. — Трамп не делает пространных заявлений о всеобщем благе, а реально, на деле хочет дать работу большинству американцев. Он встал на защиту белого большинства, которое стало чувствовать себя угнетенным в последние годы, он пообещал избавить США от нависших над страной угроз — бесконтрольной миграции с юга, рисков, связанных с выводом американской промышленности за рубеж, прежде всего, в Китай. Он предпринимает те шаги, которые реально улучшают жизнь американцев».

По словам политика, отношение Трампа к России и его намерение улучшить российско-американские отношения также должно пойти на пользу американскому народу.

«Отмена санкций против России совершенно в этом же ключе, — считает глава ЛДПР. — Трамп и его аналитики подсчитали, сколько миллиардов, если не триллионов долларов США потратили на противостояние с Россией, на «цветные революции», на раскачивание ближневосточных и африканских режимов и, как говорится, прослезился. Это же очевидно, что иметь нормальные, рабочие отношения с Россией, торговать, исключить все риски, которые приносят убытки — это гораздо выгоднее. Трамп еще до выборов говорил, что санкции могут быть пересмотрены, он это повторял уже после победы, и сейчас его помощник подтверждает, что возможность отмены санкций обсуждается».

Но Россия тут не в позе просителя, дескать, отмените, пожалуйста, санкции — это в первую очередь нужно самим Соединенным Штатам, подчеркнул политик.

«Вместе с тем, мы этого не просим. Санкции нам только помогли: например, поднялось все наше сельское хозяйство. Но в качестве улучшения мировой торговли, нормализации международных отношений, конечно, в перспективе мы должны отказаться от взаимных санкций», — отметил Владимир Жириновский.