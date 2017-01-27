Главные новости 27 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 27 января.

Житель Харькова дозвонился в прямой эфир украинского телеканала News One, у которого он поинтересовался, почему Российская Федерация, которую ведущие программы называют «агрессором», заботится о жителях Крыма намного больше, чем это делала Украина. Крик отчаяния в телеэфире: Порошенко предупредили, что украинцы хотят сбежать в Крым.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены санкций против Российской Федерации. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Игра на опережение: отменит ли Трамп антироссийские санкции в одностороннем порядке.

Большинство опрошенных россиян считают, что размер приемлемой пенсии должен составлять от 20 до 30 тыс. рублей. Россияне определились с приемлемым размером пенсии.

Группа активистов в Лондоне самовольно вселилась в особняк, принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко, пишет Daily Mail. Бомжи захватили особняк русского миллиардера и объявили себя «антиправительством США».

Новый резидент Белого дома Дональд Трамп отозвался о нецензурных репликах певицы Мадонны в его адрес, он назвал исполнительницу отвратительной. Трамп рассказал о своих чувствах к обматерившей его Мадонне.

Благодаря сотруднику правоохранительных органов российской столицы девушке, находившейся в упавшем в Москву-реку автомобиле, удалось выжить. Инспектор ДПС спас девушку из затонувшего в Москве-реке автомобиля.

Бывший депутат из России дал показания против Януковича. Бывший депутат из России дал показания против Януковича.