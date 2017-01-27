Мехводы ЮВО учатся экстремальному вождению на Северном Кавказе

Ростов-на-Дону, 27 января. В Южном военном округе началась подготовка механиков-водителей в горной местности.

Тренировки с механиками-водителями проходят на сложных участках дорог с использованием колесной и гусеничной техники. Военнослужащие проходят специальную контраварийную подготовку для безопасной перевозки опасных грузов, личного состава и технических агрегатов. Бойцы отрабатывают маневры на скоростной трассе, движение по маршруту в составе колонны на высоких и низких скоростях, водят технику в горной местности с большими уклонами и крутыми поворотами, а также тренируются в преодолении оврагов, препятствий и участков с вязким грунтом. Контраварийная подготовка займет десять дней, после чего военнослужащие совершат контрольные 100- и 300-километровые марши.