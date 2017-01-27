

Дамаск, 27 января. Сирия должна стать светским государством, политическому исламу в стране необходимо положить конец. Об этом заявил представитель оппозиции Сирии Люэйн Хусейн.

В случае, если положение о том, что республика является светским государством, не закрепят, все жертвы и разрушения в республике окажутся абсолютно напрасными. Говоря об искорении политического ислама как явления, он особо подчеркнул, что речь идет не только о террористических группировках «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусре» (обе запрещены в России по решению Верховного суда РФ).

«Нужно сделать так, чтобы никто не мог навязывать сирийцам какие-либо законы. Несомненно, мы не отступим от идеи создания в Сирии светского государства», — подчеркнул оппозиционер в комментариях телеканалу RT.