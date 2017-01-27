Сирия новости 27 января 19.30: сирийская армия продолжает наступать на Пальмиру, ИГ пытается удержать Ракку

Сирия, 27 января. Сирийская армия продолжает наступление в провинции Хомс с целью освобождения Пальмиры, ИГ* пытается остановить наступление «Демократических сил Сирии»**** на Ракку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска сирийская армия продолжает наращивать давление на вооруженных исламистов. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Ан-Нашабия, Хазрама и Хош ас-Салихия. Об этом сообщают местные активисты.

Напомним, что вчера сирийская армия добилась значительного успеха в наступлении на востоке провинции, установив полный контроль над населенным пунктом Аль-Касимия.

В провинции Вади Барада на северо-западе провинции правительственные войска продолжают наступление на направлении занятого исламистами населенного пункта Айн аль-Фиджа, где боевики удерживают станцию водоснабжения, на 80% обеспечивающую водой Дамаск.

Большинство селений долины между тем уже вернулось к мирной жизни, после того как удерживавшие их боевики присоединились к соглашению о прекращении огня, вследствие чего были амнистированы или же покинули территорию провинции.

Провинция Латакия

В северной части провинции Латакия правительственные войска обстреляли позиции вооруженных формирований в горах Туркмен. В целом обстановка в провинции остается стабильной.

Провинция Алеппо

В окрестностях находящегося под контролем ИГ города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо скончался мирный житель в результате ранений, полученных им два месяца тому назад при взрыве заложенной террористами мины.

Местные активисты сообщают, что военные самолеты, принадлежность которых не была установлена, нанесли сегодня утром удары по позициям боевиков ИГ в районе населенного пункта Аль-Мураббаа.

В окрестностях населенного пункта Аль-Мадиуна, который правительственные войска накануне отбили у террористов, боевики ИГ ракетным ударом вывели из строя танк сирийской армии. Об этом сообщают подконтрольные группировке СМИ, однако официального подтверждения пока не поступало.

Правительственные войска продолжают наступление на боевиков с целью освободить город Аль-Баб, крупнейший оплот группировки в регионе.

Еще одним источником напряженности в провинции являются разногласия между вооруженными формированиям, перешедшие в последние дни в полномасштабную военную конфронтацию. Местные активисты сообщают, что в северо-западных пригородах Алеппо Аль-Лермун, Дахрет Абу-Раббу и Аз-Захра исламисты «Джебхат Фатх аш-Шам»*** окружили боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА)**, поддерживаемого Турцией вооруженного формирования, и потребовали от них сложить оружие.

Поступают также сообщения, что поддерживающие правительственные войска отряды ливанской «Хезболлы» обстреляли позиции боевиков в регионе.

В западной части провинции в городе Аль-Атариб прошла демонстрация местных жителей, требующих от боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» незамедлительно покинуть населенный пункт.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс Сирийская арабская армия продолжает наступление на позиции ИГ с целью освобождения Пальмиры.

Ожесточенные бои идут в районе станции №4, в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) сирийские активисты сообщают о возрастающих потерях с обеих сторон.

ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в окрестностях Пальмиры и города Ас-Сухна. Артиллерия правительственных войск обстреляла скопления террористов в районе нефтяных месторождений Шаир и Арак, а также в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор.

В северной части провинции, где в первой половине дня были зафиксированы активные военные действия, артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Хула.

В находящемся под контролем сирийского правительства Хомсе сегодня утром неизвестным был застрелен сотрудник правоохранительных органов, дополнительных подробностей пока не сообщается.

Провинция Даръа

В находящемся под контролем «Свободной сирийской армии» населенном пункте Тафас в северо-западной части провинции Даръа боевик зверски избил 15-летнего подростка. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» со ссылкой на местные источники.

Причиной инцидента стала драка между пострадавшим и сыном боевика. Мальчик был арестован, после чего отец побитого, командир караула, «взял реванш» за своего отпрыска, подвергнув подростка пытке. На теле мальчика остались следы побоев.

الطفل عمر الزعبي تعرض لضرب عنيف من قيادي في #الجيش_الحر لأنه تلاسن مع ابنه #درعا_طفس pic.twitter.com/Yn4FCwXg4j — مغرد من الجنوب2 (@abo_hashm81) January 27, 2017

Вследствие этого случая ситуация в населенном пункте усложнилась, местные жители открыто выражают протест против бесчинств боевиков.

Одновременно с этим поступают сведения об обмене пленными между сирийской армией и одной из действующих в районе вооруженных группировок. Согласно достигнутой в результате длительных переговоров договоренности, сирийское правительство отпустило 9 захваченных боевиков в обмен на освобождение группировкой пленных военнослужащих. Дополнительных подробностей не сообщается.

Провинция Идлиб

В районе населенного пункта Хан Шейхун на юге провинции Идлиб самолет, предположительно принадлежащий ВКС РФ, нанес два удара по бывшему штабу боевиков группировки «Джунд аль-Акса».

В районе населенных пунктов Ихсим и Ад-Дана в горах Джабаль аз-Завия на севере провинции возобновились ожесточенные столкновения между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» с одной стороны и исламистами группировок «Ахрар аш-Шам» и «Сукур аш-Шам» с другой.

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» пытаются установить контроль над населенными пунктами.

Напомним, что в последние дни разногласия между вооруженными исламистскими группировками в провинции вылились в полномасштабные военные действия. Согласно данным правительственных СМИ, 35 боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» были уничтожены в результате столкновений с исламистами «Джейш аль-Муджахидин» («Армии моджахедов») и «Сукур аш-Шам» («Соколов Леванта»).

Провинция Ракка

Боевики ИГ всеми силами стараются сдержать наступление отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), которые при поддержке ВВС коалиции проводят на западе провинции Ракка операцию «Гнев Евфрата».

Террористы открыли три водосброса на евфратской плотине и затопили подступы к Ракке, «столице Халифата». Об этом сообщил газете «Известия» бригадный генерал сирийской армии Турки Хасан.

Ранее сообщалось, что боевики группировки заставили хозяев магазинов, располагающихся на крупнейших улицах Ракки, соорудить напротив их заведений баррикады высотой 1.5 метра из мешков с песком, готовясь к уличным боям с курдскими бойцами.

Провинция Ас-Сувейда

«Национальные силы обороны» (NDF)****** при поддержке сотрудников сирийских сил безопасности ликвидировали «спящую» ячейку джихадистов в районе города Ас-Сувейда. Несколько боевиков были арестованы, другие оказали сопротивление и были ликвидированы. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Ирак

ВВС международной коалиции уничтожили лагерь ИГ в районе населенного пункта Аль-Каим провинции Анбар на границе с Сирией. Были уничтожены 16 террористов и склады с оружием. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Ас-Сумария» представитель иракского генштаба.

Представитель командования особо подчеркнул, что данная операция проводилась в рамках подготовки к освобождению населенного пункта от террористов.

Необходимо отметить, что в районе города Аль-Каим располагается лагерь беженцев, в котором мирные граждане второй год изнывают под гнетом боевиков ИГ.

Согласно свидетельствам бежавших из лагеря очевидцев, террористы периодически устраивают показательные казни выбранных наугад «предателей».