Кровавые реки Сирии: в Хаме почтили память растерзанных боевиками солдат

Сирия, 27 января. Жители города Хама простились с солдатами, павшими в боях за территорию от рук боевиков. Торжественная церемония прошла на мосту через реку Оронт.

На видео, который прислал в редакцию источник Федерального агентства новостей, губернатор города и дети поднимают флаг Сирии в честь 17 сирийских солдат из отряда внутренних сил безопасности, а потом бросают цветы в реку. Букеты падали под мост, их подхватывало течение.

Такая церемония неслучайна: именно здесь летом 2011 года террористы убили защитников города, а потом скинули их тела в реку. На том же видео последние 37 секунд посвящены той кровавой истории. Террористы кидали с моста тела убитых солдат под крики «Аллах акбар». Зрелище не для слабонервных...

В четверг ситуация на севере провинции Хама начала меняться в худшую сторону. Террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», деятельность организации запрещена в РФ) сумела выбить боевиков-исламистов «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Муджахидин» из города Хельфая, который находится в непосредственной близости от линии фронта с сирийскими правительственными войсками.