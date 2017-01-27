Омбудсмен ДНР назвала число жертв войны в Донбассе с начала года



Донецк, 27 января. Представители омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой назвали общее число жителей республики, получивших ранения за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны силовиков.

По данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека в Республике, с 20 по 26 января ранения различной степени тяжести получили 11 человек. К счастью, погибших в результате вооруженной агрессии со стороны Украины за этот период не зафиксировали.

С начала года жертвами вооруженного конфликта стали 12 мирных жителей республики, еще 28 были ранены. Представители Морозовой при этом уточнили, что в аппарате учитывали все случаи, связанные с конфликтом в регионе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что за минувшую неделю аппарат получил четыре заявления об аресте граждан украинскими силовиками.

