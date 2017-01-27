Обнародовано видео нападения таксиста на женщину с ребенком в Москве

Москва, 27 января. Нападение таксиста на женщину с ребенком в Москве попало на камеру. Мужчина набросился на своих пассажиров, когда взял деньги.

26 января в Москве на Воронцовской улице таксист напал на женщину с ребенком. Мальчик госпитализирован с серьезной травмой головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Видеозапись случившегося предоставили СМИ правоохранители.

Есть информация, что в машине с ребенком ехали его бабушка и мать. Водитель сказал, что мальчик испачкал чистое сидение в машине, а затем толкнул мать, бабушку ударил кулаком. Пожилая женщина уронила ребенка на асфальт, малыш получил сотрясение мозга. Оказалось, что юный пострадавший является сыном владельца одного из московских ресторанов.