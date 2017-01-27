ВКС РФ ждут истребитель шестого поколения

Москва, 27 января. Главнокомандующий Воздушно-космических силами РФ Виктор Бондарев заявил, что в России уже ведутся работы по созданию истребителя шестого поколения.

Генерал-майор Виктор Бондарев отметил, что уступать ВКС России не должны никому и нигде. Истребитель пятого поколения ПАК ФА скоро поднимется в воздух, однако появились и разработки самолета шестого поколения. Все передовые страны мира стремятся сделать свои истребители лучше, маневреннее и быстрее, Россия должна в этом быть первой. Представитель Объединенной авиастроительной корпорации подчеркнул, что истребители шестого поколения получат новые двигатели с увеличенной тягой и сокращенным расходом топлива, которые позволят выходить на гиперзвуковые скорости, а также лучевое оружие.