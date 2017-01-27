Трамп запросил снимки с инаугурации, чтобы доказать свою популярность

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп обратился к директору Управления национальных парков США Майклу Рейнолдсу с просьбой предоставить снимки с камер, сделанные во время инаугурации.

Таким образом, глава государства хочет доказать, что церемонию передачи посетило большое количество людей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Отметим, что в США не утихают споры о количестве людей, которые посетили инаугурацию Дональда Трампа. Поводом стали снимки, распространенные в ряде американских изданий, из которых следует, что инаугурация нового президента США не пользовалась большой популярностью у американцев.