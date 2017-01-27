Бразилия получит бронзу Игр в Пекине после лишения золота легкоатлеток из РФ

Бразилиа, 27 января. Национальный олимпийский комитет Бразилии сообщает, что после лишения золота российских легкоатлеток на Олимпиаде 2008 года, бронзовые награды перейдут к бразильским спортсменкам.

На официальном сайте бразильского олимпийского комитета появилась информация о том, что бразильские бегуньи 29 марта смогут получить бронзу за выступление на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Речь идет об эстафете 4х100 м. Известно, что в августе прошлого года Международный олимпийский комитет отозвал золотые медали российских спортсменок — Юлии Чермошанской, Евгении Поляковой, Александры Федориву и Юлии Гущиной из-за обнаружения запрещенного препарата в допинг-пробе Чермошанской. Отметим, что с лишением России золота, занявшая четвертое место в забеге команда Бразилии получает бронзу, переместившись на третью строчку.