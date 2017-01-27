ВКС РФ намерены закупить 170 истребителей МиГ-35

Москва, 27 января. ВКС РФ планируют закупить для замены парка легкой истребительной авиации не менее 170 самолетов МиГ-35.

В первой партии, сообщил главком ВКС РФ, будет приобретено 30 новейших машин МиГ-35. Воздушно-космические силы намерены полностью заменить все легкие истребители на эти самолеты. Также в планах переучить пилотажную группу «Стрижи», которая выступает на авиашоу по всему миру, на машины этого типа. Самолет начнет серийно выпускаться в 2019 году. Сегодня Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрирует новинку иностранным заказчикам.