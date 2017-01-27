Адвоката задержали за связь с «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Москва, 27 января. Два человека задержаны в Крыму за связь с террористической группировкой «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил депутат Госдумы от республики, бывший вице-премьер региона Руслан Бальбек.

«Решением суда был подвергнут наказанию в виде десяти суток административного ареста адвокат Эмиль Куртбединов за хранение символики экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Кроме этого, еще один крымчанин, житель Бахчисарайского района, также был привлечен к ответственности в виде 12 суток административного ареста за хранение экстремистской литературы», — сообщил Бальбек.

Он добавил, что задержанный адвокат ранее был тесно связан с экстремистским «Меджлисом крымско-татарского народа», который запрещен в РФ.

Накануне НСН сообщала, что в Бахчисарае проходит спецоперация по ликвидации ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Правоохранители проводили досмотры и обыски по месту жительства подозреваемых.