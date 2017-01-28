От египетских пирамид до вагины головного мозга. Колонка Руслана Мармазова

Не могу отделаться от мысли, что человечество деградирует. Может и не очень стремительно, но неуклонно.

Нет, с одной стороны, конечно, научно-технический прогресс потрясает. Технологии творят чудеса. То, что раньше было немыслимо, сейчас стало обыденностью. Приспособления, о которых не дерзали мечтать самые смелые фантасты, не только появились, но ими пользуются с младенческого возраста все, кому не лень. Это так, но с другой стороны, восприятие человеком мироздания вульгаризировалось до предела. Хотя, а вдруг это не предел? А ну как есть еще простор для падения? Тогда беда.

Мне в жизни повезло. Господь сподобил поездить по планете, увидеть всякие народы и культуры. А поскольку музейная тематика для меня симпатична и любезна, в разных странах я старался захаживать в музеи и выставочные залы. В том числе, и в знаменитые.

Особенно показательны картинные галереи глобального масштаба. Там же, как бы, вся история цивилизации охватывается. Идешь, любуешься эпохами, гордо ощущаешь, как человек рос и развивался: от первобытной картинки на куске грубого камня до изысканных работ времен Ренессанса, мрачноватых, но таких пронзительных фламандцев, воздушных экспрессионистов.

Казалось бы, дальше по логике вещей должно быть еще круче, в следующих залах. А там, прости Господи, наступают авангардисты, абстракционисты и прочий квадрат Малевича, как вершина человеческого творчества.

Да ладно Малевич, спишем все на его умение удивить и одурачить публику, заставив видеть в геометрической фигуре изыск душевного томления. Но один только революционный ХХ век подарил миру столько еретиков от искусства, что никаких костров инквизиции не напасешься.

Причем, все они требовали себе внимания, денег, славы. Многие и получили даже. Слава, правда, сиюминутная, мирская, но все же.

А вот еще наблюдение. Выдающиеся достижения предков достаются их бестолковым потомкам, которые используют все это добро явно не по назначению. Или вовсе, чужим потомкам перепадает. Таких обидных примеров тоже уймища. Шедеврами античного искусства чувалы подпирают.

Самые показательный в этом смысле случай — египетские пирамиды. Космического значения строения, несшие не вполне до сих пор расшифрованный, но явно незаурядный смысл, превратились в фон для странноватого бизнеса неумытых бродяг, норовящих всучить туристу алебастрового скарабея по цене почки.

Или взять советские стройки-гиганты. Век прошел, а в лучшем случае потомки смогли поддержать все эти ГЭС, заводы, шахты в сколько-нибудь рабочем состояние. Подчеркиваю, в лучшем. Часто и это не удалось. Вот, скажем, Украина. Кто-то верит, что там будет в прежних размерах восстановлена космическая промышленность? Я почему-то не очень. А вот, что условная ДнепроГЭС остановится, а на фоне ее циклопических руин аборигены станут продавать туристам глиняные свистульки... Нет, кстати, и в это не верю. Туристы же не приедут. Оно им надо? Не пирамиды это, не египетские...

Отдельная категория: пафос народного протеста. Когда случался бунт, не исключено, что бессмысленный и беспощадный. Когда и революция, тоже, заметим, беспощадная, но с проблесками смысла. Так было раньше. Но как только классическое определение революционной ситуации сменилась синтетикой технологического отбора власти, совсем непотребство какое-то образовалось. Так называемые «цветные революции» — это до чего же их разработчики не уважают аборигенное население, которое цинично используют на площадях?

Один немудреный сценарий, разница только в атрибутике и нюансах. Скажем, для Украины слепили «оранжевую» версию, а для Грузии — «розовую». Для России — белые ленточки, чтобы не заморачиваться, все равно там ничего не выйдет, майдан не проскочит. Но каков сам подход, принцип!

Самое же во всем этом движение примечательное — внешние проявления внутреннего скудоумия и паскудства участников процесса. Тут регрессивная тенденция крепнет от этапа к этапу.

По всем канонам уже сложно было переплюнуть кастрюлеголовых активистов киевских событий, верно ведь? Кровь льется, страна рушится, а гуманоиды, причем, претендующие на некое особое достоинство, нацепили на бестолковки кастрюли и дуршлаги и нормально себя чувствуют. Гордятся собой даже. Но нет предела совершенству упадка. Кастрюли ушли в небытие, и их нелепую суть заткнули... Куда, собственно? Из вежливости скажем, за пояс.

Разнокалиберные плюшевые женские гениталии на головах у протестующих против избрания Дональда Трампа американцев — вот это уже действительно сущий ад деградации. Видя такое удалое буйство вырожденчества, задаешься минимум двумя вопросами.

Один из них практический даже прикладной. Интересно, массовый выпуск вот этого, что обычно на голову не натягивается, был освоен к данному конкретному случаю? Или это расхожий ассортимент в магазинах для... Вот уж не знаю, право слово, и для кого... Так вот, эта продукция — обычное дело? А сейчас она оказалась особо востребованной, и всё? Кто-то сделал бизнес на вагинах? Тогда сильно...

Второй вопрос теоретический. Это все-таки уже предел? Или в следующий раз, а он будет непременно, еще чем-то удивят? Не хватает фантазии придумать что-то более возмутительное. Но это мне не хватает. Выдумщиков-то за кулисой достаточно. Их бы энергию и хватку да в мирных целях...